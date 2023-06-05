7 июня
﻿
Жизнь

Барнаульцы, спасаясь от жары, массово купаются в фонтанах и прудах

В жаркую погоду барнаульцы массово полезли купаться в городские фонтаны и даже в пруд в парке "Изумрудный". Об этом сообщают очевидцы в "Барнауле 22".

Барнаульцы купаются в пруду в парке "Изумрудный"
Барнаульцы купаются в пруду в парке "Изумрудный"
Барнаул 22

Пляжный сезон еще не открыт, поэтому горожане нашли альтернативу - они купаются в городских фонтанах. Дети весело кричат и плещутся в холодной воде. При этом городские пловцы оставляют за собой много мусора.

Также по душе купальщикам пришелся пруд в парке "Изумрудный". И таблички с предупреждением о том, что купаться в водоеме запрещено, их не смущают.

По словам очевидцев, больше всего это нравится детям. Их родители, похоже, совсем не против.

Кроме того в воду заходят не только люди, но и животные. Хозяева собак разрешают своим питомцам помочить лапы в неположенном месте.

"Введите штрафы что ли, пусть ППС дежурит тут... Нет слов. Изумрудный только в порядок приводят, а уже все портят", - возмущаются горожане.

Ранее синоптики передавали аномальный зной 5 июня. Столбики термометров поднимутся до +32...+37 градусов в Алтайском крае. В Барнауле ожидается повышение температуры до +33...+35 градусов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость