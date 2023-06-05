Барнаульцы, спасаясь от жары, массово купаются в фонтанах и прудах

Пляжный сезон еще не открыт, поэтому горожане нашли альтернативу - они купаются в городских фонтанах. Дети весело кричат и плещутся в холодной воде. При этом городские пловцы оставляют за собой много мусора.
Также по душе купальщикам пришелся пруд в парке "Изумрудный". И таблички с предупреждением о том, что купаться в водоеме запрещено, их не смущают.
По словам очевидцев, больше всего это нравится детям. Их родители, похоже, совсем не против.
Кроме того в воду заходят не только люди, но и животные. Хозяева собак разрешают своим питомцам помочить лапы в неположенном месте.
"Введите штрафы что ли, пусть ППС дежурит тут... Нет слов. Изумрудный только в порядок приводят, а уже все портят", - возмущаются горожане.
Ранее синоптики передавали аномальный зной 5 июня. Столбики термометров поднимутся до +32...+37 градусов в Алтайском крае. В Барнауле ожидается повышение температуры до +33...+35 градусов.