Барнаульцы, спасаясь от жары, массово купаются в фонтанах и прудах

В жаркую погоду барнаульцы массово полезли купаться в городские фонтаны и даже в пруд в парке "Изумрудный". Об этом сообщают очевидцы в "Барнауле 22".

Пляжный сезон еще не открыт, поэтому горожане нашли альтернативу - они купаются в городских фонтанах. Дети весело кричат и плещутся в холодной воде. При этом городские пловцы оставляют за собой много мусора.

Также по душе купальщикам пришелся пруд в парке "Изумрудный". И таблички с предупреждением о том, что купаться в водоеме запрещено, их не смущают.

По словам очевидцев, больше всего это нравится детям. Их родители, похоже, совсем не против.

Кроме того в воду заходят не только люди, но и животные. Хозяева собак разрешают своим питомцам помочить лапы в неположенном месте.

"Введите штрафы что ли, пусть ППС дежурит тут... Нет слов. Изумрудный только в порядок приводят, а уже все портят", - возмущаются горожане.

Ранее синоптики передавали аномальный зной 5 июня. Столбики термометров поднимутся до +32...+37 градусов в Алтайском крае. В Барнауле ожидается повышение температуры до +33...+35 градусов.