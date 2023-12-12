Барнаульцы смогут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детских товаров

До 15 декабря в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю действует тематическая горячая линия. Об этом сообщает altairegion22.

Так, жители Алтайского края смогут получить консультацию по вопросам качества и безопасности детских товаров.

Также эксперты порекомендуют, какие выбрать детские карнавальные костюмы и сладкие новогодние подарки.

Звонить нужно по следующим номерам: (3852) 66-54-27, 24-99-59.

Горячая линия работает с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 часов (обед с 12:45 до 13:15), в пятницу с 9:00 до 12:45.

Также можно обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный, круглосуточно, без выходных).

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