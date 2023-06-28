Барнаульцы смогут оценить уникальное кино под открытым небом

Организаторы фестиваля обещают показать барнаульцам насыщенную программу фильмов, которых нет в открытом доступе.
После просмотра зрителям предложат необычное голосование за понравившуюся картину - выбрать победителя нужно будет светом фонарика.
Кинопоказ начнется в 18:00 в парке "Арлекино" (Исакова, 149а). Вход свободный.
Проект спонсирует Минкульт, а всего в фестивале поучаствуют более тысячи городов и поселков.
Ранее стало известно, что жители Алтайского края смогут увидеть волшебный звездопад.