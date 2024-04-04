Барнаульцы с помощью депутата Госдумы разобрались в коммунальных платежках

Коммунальные платежи нередко становятся предметом споров и разбирательств. Особенно загадочная статья расходов — текущее содержание жилья. В том, что собранные средства управляющая компания расходует по назначению, усомнились жильцы одного из барнаульских многоквартирных домов. С просьбой разобраться в платежках, они обратились к депутату Государственной Думы Александру Терентьеву.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» со ссылкой на обращение собственников жилья, с 2018 по 2022 год в итоговых отчетах УК указывала долг за сверхнормативное потребление коммунальных ресурсов. Речь шла о десятках и сотнях тысяч рублей. Однако в феврале 2023 года они обнулились. Жильцы заподозрили, что их погасили из средств собираемых на текущее содержание жилья, так как по этой строке расходов откуда-то взялся минус — более 470 тысяч. При этом никаких ремонтных работ, уверяли они, внутри дома не проводилось.

Александр Терентьев направил депутатский запрос в Госинспекцию Алтайского края, которая, проведя выездную проверку, порекомендовала обратиться в правоохранительные органы. Думец направил запрос в региональную прокуратуру, приложив официальный ответ инспекции.

В результате, сообщают социалисты, надзорный орган выявил многочисленные нарушения содержания общего имущества. Кроме этого установлено, что у управляющей компании есть задолженность за потребленные коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организациями — более 4 млн рублей. Прокуратура также указала на то, что УК не проводит надлежащую работу по взысканию дебиторской задолженности. Иски в суд направлены единичные. Что касается сверхнормативного потребления коммунальных ресурсов, то оно производилось с учетом некорректных показателей площади общедомового имущества МКД.

В адрес руководителя управляющей компании вынесено представление. Финансовые документы направлены на проверку по вопросу законности расходования средств собственников, предназначенных на содержание и текущий ремонт МКД. Проведенную проверку Госинспекцией прокуратура посчитала ненадлежащей. Ее руководителю также вынесено представление.

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