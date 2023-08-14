16 августа
﻿
Жизнь

Барнаульцы пожаловались на старые, грязные и поломанные автобусы на маршрутах

Жители Барнаула пожаловались на неудовлетворительное состояние городских автобусов, передает Barnaul 22.

Автобус №53 в Барнауле.
Автобус №53 в Барнауле.
barnaul.org

В частности горожан не устроил маршрут №53.

Пассажиры остались недовольны, что автобус приходится ждать по полчаса. Но даже когда транспорт приезжает - в салоне слишком душно, окна не открыты, люк на крыше - тоже.

Также барнаульцы пожаловались на грязные и сломанные сидения и повсеместную пыль.

В администрации города ответили на недовольство барнаульцев. Власти отметили, что с жалобами, уточнив дату, время, место и номер маршрута, можно обратиться в комитет по дорожному хозяйству.

Специалисты рассмотрят жалобу и проведут проверку.

Ранее сообщалось, что барнаульцы стали чаще терять сознание в общественном транспорте. Это связано с жарой и переполненными автобусами.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость