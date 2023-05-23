Барнаульцы пожаловались на горы мусора в центре города

По словам жителей Барнаула, мусорные кучи уже месяц лежат в 20 метрах от пр. Строителей, передает Telegram-канал " В курсе 22 ".

Жильцы близлежащих домов провели накануне субботник и привели свои дворы в порядок.

Мусор горожане сложили в мешки и составили рядом, чтобы их могли вывезти.

Однако мешки исчезать не торопятся. Барнаульцы винят в этом управляющую компанию "Первая".

По словам жильцов, они обращались и в УК, и в администрацию Железнодорожного района, и в администрацию города, но мусор продолжает портить вид улицы.

"Похоже, чистота любимого города важна только для жителей", - сокрушаются барнаульцы.

Другие горожане в комментариях заметили, что после субботников такая ситуация наблюдается на многих улицах.

Ранее холодильник с протухшей рыбой и личинками нашли в пригороде Барнаула.