Барнаульцы пожаловались на ежедневные "землетрясения" из-за соседней стройки

Жители дома на ул. 6-я Нагорная жалуются на постоянные землетрясения, происходящие от стройки здания рядом. Из-за нее на стенах образовались трещины. "Банкфаксу" рассказал один из жильцов о том, что власти уже отреагировали на поступившую проблему и назначили экспертизу. Но дело продвигается медленно.

В 2021 году дом на ул. 6-я Нагорная, 15г/9 ввели в эксплуатацию. Один из жителей рассказал, что после того как началась стройка, в доме потрескались стены. Со слов рассказчика, сваи уже вбивают полгода. И все это время земля дрожит.

«С каждым днем трещин становится все больше, и они становятся шире. Мебель подпрыгивает, посуда звенит, все как при землетрясении, только у нас оно ежедневное» - рассказали жильцы в соцсетях, вспоминая об экстренном расселении здания из-за стройки неподалеку.

Жильцы отметили, что они беспокоятся не только о своем доме, но и о расположении стройки. Карьер находится возле детской площадки, с неустойчивым забором. Также кран расположен прямо над местом, где играют дети.

Собеседник "Банкфакса" утверждает, что жильцы обратились в Госинспекцию и прокуратуру. Благодаря соцсетям, с ними встретились чиновники администрации Центрального города Барнаула, также застройщики и подрядчики.

Людей уведомили о том, что в их доме проведут экспертизу и на предмет возникших трещин, и различных дефектов. Выяснят, насколько на это повлияла стройка.

Со слов жильцов, после шумихи вокруг стройплощадки начали ставить нормальный забор, а стрелу крана развернули в другую сторону.

Справка Строит ЖК "Шервуд" группа компаний "Союз". Это экоквартал комфорт-класса, окруженный реликтовым ленточным бором — говорится на сайте застройщика. Они нацелены на построение семи многоквартирных жилых домов с отдельностоящими подземными парковками, коммерческими помещениями, школой на 1100 учащихся и детским садом.

Радмила Бичакова

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