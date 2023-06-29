29 июня
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Жизнь

Барнаульцы получили крупные счета за отопление в июньскую жару

Собственники квартир в ЖК "Парковый" получили квитанции ЖКХ за июнь, в которых счет за отопление оказался больше, чем зимой, делятся они в сообществе "Инцидент Барнаул".

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

У одних жильцов дома счета за отопление июне оказались аналогичны счетам в зимние месяцы. У других - даже больше.

При этом в начале июня стояли одни из самых жарких летних дней.

В 2021 году ЖК "Парковый" мог остаться недостроем, застройщик был на грани банкротства. Администрация Барнаула помогла этого избежать, дом достроили. Однако в процессе значительно сэкономили.

Одним из способов удешевить проект стала котельная. Как утверждают собственники, котельная перешла в собственность мэрии, а та уже сдала ее в аренду СГК.

В итоге котельная не принадлежит собственникам дома. Как результат - они отмечают резко возросшие тарифы на тепло и горячую воду осенью 2022 года, хотя газовая котельная должна гарантировать низкую стоимость отопления.

В то же время в доме появилась опрессовка, чего газовая котельная также не предполагает. В июне горячую воду отключали на две недели, не предупредив об этом заранее.

Последней каплей для собственников стал "сюрприз" с летним отоплением.

В управляющей компании объяснили это тем, что теперь котельная относится не только к ЖК "Парковый". От нее якобы запитаны и некоторые другие объекты, которые еще не построены.

Жильцы подозревают, что из-за этого им придется выкладывать круглую сумму за отопление круглый год.

Ранее altapress.ru рассказывал, что известно о слухах повышения тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года.

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