6 февраля
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Жизнь

Барнаульцы обратили внимание на антисанитарию в продуктовом магазине

Жители Барнаула пожаловались на грязные полы в магазине. Об этом сообщает Barnaul 22.

Барнаульцы обратили внимание на антисанитарию в продуктовом магазине.
Барнаульцы обратили внимание на антисанитарию в продуктовом магазине.
 Barnaul 22

В продуктовом магазине по адресу ул. Бульвар 9 Января, 92 очень грязные полы. Горожанка отметила, что уборщица работает только до 16:00, а дальше начинается хаос.

При этом пол не только грязный, но и очень скользкий из-за большого скопления воды. Многие заметили, что сейчас такое во всех магазинах даже после пяти минут после уборки.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края раздражены от безнаказанности водителей транспорта.

Обычно водитель маршрута №120 намеренно пропускает первые два рейса.

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