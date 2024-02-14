16 февраля
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Жизнь

Барнаульцы обращают внимание на гололед возле автобусной остановки

Возле остановки "Аграрный университет" замерзшая лужа стала причиной недовольства горожан, сообщают читатели altapress.ru.

Снег и гололед в Барнауле.
Снег и гололед в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

После понижения температуры воздуха гололед снова сковал город. Однако песка на дорогах нет до сих пор.

Например, возле остановки "Аграрный университет" (пр. Красноармейский, 97) замерзла лужа. Читатели рекомендуют брать с собой коньки, потому что по-другому это место не пройти.

Ранее на гололед в Центральном районе обращали внимание барнаульцы. Очевидцы сообщали, что на ул. Партизанской, Челюскинцев и Молодежной, а также на пр. Красноармейском дороги не посыпают песком. Из-за этого ходить по городу очень сложно.

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