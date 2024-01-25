Барнаульцы обеспокоились глыбами снега посреди тротуара

Очевидцы сообщают, что глыбы на тротуаре появились после того, как дорожники расчищали проезжую часть. В итоге для машин преград теперь нет, а для пешеходов появилась.
В комментариях сообщили, что такая же ситуация обстоит на ул. Власихинской. Правда непонятно, где именно.
Тем временем барнаульцы продолжают жаловаться на скользкие дорожки в центре города. Особенно опасными считаются ул. Пионеров, территория возле ТЦ "Гулливер", возле ЖК Plaza.
А в травмпункт из-за гололеда обратились более 200 горожан за неделю.
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