26 января
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Жизнь

Барнаульцы обеспокоились глыбами снега посреди тротуара

На этот раз нечищенный тротуар заметили в пер. Ядринцева, 96, сообщает "ЧБ Барнаул".

Глыбы снега.
Глыбы снега.
"ЧБ Барнаул"

Очевидцы сообщают, что глыбы на тротуаре появились после того, как дорожники расчищали проезжую часть. В итоге для машин преград теперь нет, а для пешеходов появилась.

В комментариях сообщили, что такая же ситуация обстоит на ул. Власихинской. Правда непонятно, где именно.

Тем временем барнаульцы продолжают жаловаться на скользкие дорожки в центре города. Особенно опасными считаются ул. Пионеров, территория возле ТЦ "Гулливер", возле ЖК Plaza.

А в травмпункт из-за гололеда обратились более 200 горожан за неделю.

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