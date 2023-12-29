Барнаульцы недовольны, что грязный снег сгрузили на детскую площадку

Отмечается, что по адресу ул. Чудненко, 15 проходила чистка снега.
Однако всю грязь сгрузили на детскую площадку.
Ранее сообщалось, что барнаульцы снова жалуются на городские автобусы.
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Жители Барнаула жалуются, что снег сгружают на детские площадки. Об этом сообщает «ЧБ Барнаул».
Отмечается, что по адресу ул. Чудненко, 15 проходила чистка снега.
Однако всю грязь сгрузили на детскую площадку.
Ранее сообщалось, что барнаульцы снова жалуются на городские автобусы.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал
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