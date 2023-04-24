Барнаульцы не торопятся покупать билеты на концерт Ольги Бузовой. В VIP-зону продано всего 16 билетов. Altapress.ru попытался разобраться, почему.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года

Согласно данный «Яндекс.Афиши», билеты на VIP-балкон продано всего 12 билетов. Четыре билета купили за два VIP-столика.

По данным «Афиши.ру», на танцпол остался 81 билет, в фан-зону — 91.

Есть несколько причин такого холодного отношения к приезду Ольги Бузовой. Во-первых, барнаульцев могли испугать высокие цены. Согласно «Яндекс.Афише» стоимость билетов следующая:

Танцпол — 2 тыс. рублей;

Фан-зона перед сценой — 2,5 тыс. рублей;

VIP-столы — от 4 до 5 тыс. рублей;

VIP-балконы — от 5 до 6 тыс. рублей.

Во-вторых, причиной могла стать скандальная репутация комплекса «Планета Q», в котором и будет выступать телезвезда. Ранее местные жители жаловались на шум, который устраивают в комплексе. Днем «Планета Q» работает как бассейн, а вечером устраивает шумные вечеринки.

Теперь комплекс обвиняют в незаконной вырубке леса. Участок земли площадью в 2,75 га в поселке Борзовая Заимка планировали задействовать в развлекательных целях. По словам местных, для этого рабочие вырубают на территории деревья.

Можно также предположить, что барнаульцы в целом охладели к творчеству Бузовой. Аудитория теледивы — преимущественно подростковая, 13−15 лет.

Однако в 2019 году на ее концерте в Барнауле фанаты умоляли ее остаться. Наш корреспондент altapress.ru рассказал в материале, как это было.

Что за концерт?

Певица и телезвезда отправляется на очередные гастроли. Всего Ольга Бузова собирается выступить в 30 городах. Она начала 8 марта в Дубае и планирует закончить гастроли 5 августа в Сочи.

Барнаул Бузова посетит 12 мая. Она будет выступать в комплексе «Планета Q». Для этого в здании начали строить новую сцену.

Зрителей ожидают яркое свето-шоу. Бузова вместе с подтанцовкой будут одеты в блестящие купальники.