Барнаульцы могут задать специалистам вопросы, связанные с услугами такси и каршеринга

Жители Барнаула смогут задать свои вопросы по услугам такси и каршеринга на Всероссийской «горячей линии», сообщает администрация Барнаула.

С 13 по 24 ноября по телефонам «горячей линии» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» барнаульцы получат консультации по вопросам защиты прав потребителей для пользователей такси и каршеринга.

Консультации специалистов проводятся с понедельника по пятницу. Телефон: 8 (3852) 50-40-61, 50-68-33 (понедельник-четверг – с 8:00 до 15:50, обед – с 12:45 до 13:33; пятница – с 8:00 до 12:20).

Номер телефона Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (круглосуточно, без выходных, звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что на продажу выставили данные 500 тыс. россиян, купивших поддельные справки о вакцинации.