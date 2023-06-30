Барнаульцы меньше остальных россиян покупают жилье в новостройках

Аналитики "Авито" отмечают заметный спад спроса на новостройки в крупных российских городах во втором квартале 2023 года. По сравнению с первым кварталом он упал на 6%. Снижение спроса зафиксировано в 25 городах из 33.
Наибольшие темпы снижения спроса граждан на жилье в новостройках наблюдают в Барнауле. Спрос упал на 22%.
Не стремятся покупать квартиры и в Томске. Здесь за три месяца спрос на новостройки сократился на 20%. На третьей позиции Ульяновск – 19%.
На 18% упал спрос в Казани, Санкт-Петербурге, Севастополе и Туле. Замыкает первую пятерку рейтинга Киров, где спрос на жилье в новостройках упал на 14%.
А вот Новосибирск, наоборот, стал лидером по числу запросов на жилье в новостройках. Он обгоняет Москву (12%) и Краснодар (9%).