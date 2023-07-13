14 июля
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Жизнь

Барнаульцам стало жаль пони, который вынужден работать в экстремальную жару

Барнаульцы заметили на улице города белого пони, который вынужден работать и возить детей в экстремальную жару. Фото животного опубликовали в "Инцидент Барнаул".

Пони, работающий в жару
Пони, работающий в жару
Инцидент Барнаул

Несчастное животное заметили на пешеходной улице Мало-Тобольская. Белый пони был привязан к столбу. Его одели в сиреневые крылья, на лбу ему прикрепили пластиковый рог.

Катание на пони - любимое развлечение детей. Однако в такую жару мало кто отважится прокатиться на волшебном коне. Тем не менее это не освобождает животное от "работы".

Девушка, которая приглашает детей покататься на пони, заявила, что животное в порядке. Она отметила, что периодические поливает его водой.

Однако зоозащитники отмечают, что поливание холодной водой может привести к перегрузке сердечно-сосудистой системы животного и даже повлечь летальный исход.

Ранее altapress.ru рассказывал, чем помочь питомцу, когда ему жарко.

Жара оставит город еще не скоро и продержится до 15 июля, заявляют синоптики алтайского гидрометцентра.

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