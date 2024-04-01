1 апреля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Барнаульцам рассказали, почему цвет и вкус воды может измениться

Специалисты из барнаульского водоканала рассказали, что вода может временно поменять вкус и цвет. Об этом сообщает «Росводоканал Барнаул».

Питьевая вода, холодна вода.
Питьевая вода, холодна вода.
unsplash.com

Отмечается, что, несмотря на изменения, вода остается безопасной и пригодной для питья.

Две недели назад мутность обской воды составляла 2 мг на литр, однако на сегодняшний день показатель достиг 15 мг на литр. Когда в Обь потечет гумус и грязь с полей, отметка достигнет 200.

Специалисты подчеркнули, что вода обеззараживается хлором, так как только он имеет пролонгированное действие. При этом за параметрами следит не только водоканал, но и Роспотребнадзор.

Как только паводок кончится — вода станет прежней. В этом году ледоход на Оби ожидают ориентировочно 10 апреля.

Ранее сообщалось, что паводок напал на алтайское село.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость