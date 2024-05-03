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Жизнь

Барнаульцам рассказали, когда и где можно освятить куличи и яйца

В барнаульских храмах пасхальные продукты будут освящать в течение всего дня в субботу, а также утром в воскресенье, сообщает «Толк».

Освятить продукты к Пасхе можно 4 мая после Божественной литургии в любом храме Барнаула. Сделать это можно в течение всего дня.

Однако точное время лучше узнавать индивидуально в каждой церкви — как правило, везде оно разнится.

Также освящение состоится после ночной службы. А те, кто не успел в субботу, смогут сделать это утром 5 мая, в сам день Пасхи.

Главное богослужение совершит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Оно состоится в Александро-Невском соборе 4 мая в 23:30.

Ранее мы писали, зачем нужно биться яйцами на Пасху.

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