16 августа
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Жизнь

Барнаульский пенсионер накопил миллион и решил его "подарить"

Мошенники обманули 72-летнего пенсионера на 1,3 млн рублей, сообщает региональное ГУ МВД.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: freepik.

Пенсионеру позвонил псевдополицейский и сообщил, что кто-то пытается через оформленную доверенность взять кредит и снять со счета все накопления.

Чтобы спасти деньги и предотвратить займ, нужно получить кредит лично.

Далее барнаульскому пенсионеру позвонил якобы сотрудник банка, который рассказывал алгоритм действий, которые нужно выполнить.

Как стало известно, с пенсионера «вытянули» 1,17 млн рублей накопленных средств и 200 тыс. рублей, которые он занял.

Ранее под предлогом продления сим-карты мошенники повесили кредит на барнаульца.

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