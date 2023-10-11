Барнаульский лес очистили от мусора и бытовых отходов

За время уборки участники акции набрали 197 мешком мусора.
Также были установлены вывески с призывами соблюдать чистоту и убирать за собой мусор в лесу.
Ранее сообщалось, что в Бийске второй месяц не могут открыть туалет для посетителей парка.
Накануне в Барнауле прошла экологическая акция. Об этом сообщается в мэрии.
За время уборки участники акции набрали 197 мешком мусора.
Также были установлены вывески с призывами соблюдать чистоту и убирать за собой мусор в лесу.
Ранее сообщалось, что в Бийске второй месяц не могут открыть туалет для посетителей парка.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter