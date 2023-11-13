Барнаульских школьников приглашают на бесплатную подготовку к ЕГЭ по русскому языку

На текущей недели школьников из Барнаула приглашают на бесплатную консультацию по подготовке к ЕГЭ по русскому языку, сообщает администрация Барнаула.

Проведет консультацию Светлана Доронина, доцент кафедры медиакоммуникаций, русского языка и риторики Алтайского филиала РАНХиГС, кандидат филологических наук.

Школьницу смогут узнать о трудностях, которые возникают при написании эссе по тексту, а также научатся их решать.

Светлана Доронина расскажет, как повысить свой итоговый балл.

Консультация пройдет 16 ноября в 16:40 в дистанционном формате в рамках курса «Школы больших возможностей» – профориентационно-образовательного проекта Академии для старшеклассников.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.

Ранее стало известно, как барнаульские школьники будут сдавать выпускные экзамены, рассказали власти города.