11 июля
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Жизнь

Барнаульские специалисты проводят рейды по профилактике несчастных случаев на воде

Работники городского управления ГОЧС проводят рейды на берегах водоемов Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

Озеро в лесу. Водоем.
Озеро в лесу. Водоем.
СС0

Специалисты посетили берега озер Коралл, Пионерское и реки Ляпиха. Спасатели также развернули мобильный пост на берегу Оби.

Сотрудники поговорили с отдыхающими и рассказали им о необходимости соблюдать правила безопасности.

Взрослым также напомнили, что нельзя оставлять детей у воды без присмотра и купаться в состоянии опьянения.

Участники рейда также обратили внимание барнаульцев на опасность купания в запрещенных местах.

Правоохранители напоминают, что в водоемах запрещено:

  • заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки;
  • купаться и нырять в неизвестных местах и в состоянии алкогольного опьянения;
  • прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок, плотов;
  • нырять и хватать купающихся за ноги и руки (даже в шутку);
  • подавать ложные сигналы бедствия;
  • перемещаться в лодке при катании;
  • использовать для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасного поведения на воде.

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