Барнаульские специалисты проводят рейды по профилактике несчастных случаев на воде

Работники городского управления ГОЧС проводят рейды на берегах водоемов Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

Специалисты посетили берега озер Коралл, Пионерское и реки Ляпиха. Спасатели также развернули мобильный пост на берегу Оби.

Сотрудники поговорили с отдыхающими и рассказали им о необходимости соблюдать правила безопасности.

Взрослым также напомнили, что нельзя оставлять детей у воды без присмотра и купаться в состоянии опьянения.

Участники рейда также обратили внимание барнаульцев на опасность купания в запрещенных местах.

Правоохранители напоминают, что в водоемах запрещено: заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки;

купаться и нырять в неизвестных местах и в состоянии алкогольного опьянения;

прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок, плотов;

нырять и хватать купающихся за ноги и руки (даже в шутку);

подавать ложные сигналы бедствия;

перемещаться в лодке при катании;

использовать для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасного поведения на воде.