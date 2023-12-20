Барнаульские дороги обрабатывают противоголедными средствами

Обычно обработку проводят в утренние часы.
Накануне на улицах Барнаула работало 132 дорожных рабочих и 73 единицы техники.
Ранее сообщалось, что противогололедными средствами обрабатывают тротуары в Барнауле.
Из-за большого потока автомобилей на остановках общественного транспорта образуется накат. В связи с этим во всех районах города провели противоголедную обработку, сообщает администрация города.
Обычно обработку проводят в утренние часы.
Накануне на улицах Барнаула работало 132 дорожных рабочих и 73 единицы техники.
Ранее сообщалось, что противогололедными средствами обрабатывают тротуары в Барнауле.
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