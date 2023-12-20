21 декабря
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Жизнь

Барнаульские дороги обрабатывают противоголедными средствами

Из-за большого потока автомобилей на остановках общественного транспорта образуется накат. В связи с этим во всех районах города провели противоголедную обработку, сообщает администрация города.

Обработка дорог.
Обработка дорог.
Администрация города

Обычно обработку проводят в утренние часы.

Накануне на улицах Барнаула работало 132 дорожных рабочих и 73 единицы техники.

Ранее сообщалось, что противогололедными средствами обрабатывают тротуары в Барнауле.

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