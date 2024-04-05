Барнаулец получил штраф за запуск дрона возле сибирского театра

Все дело в том, что мужчина запустил дрон у театра в Новосибирске без разрешения, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В январе 2024 года барнаулец решил снять вечерний город с высоты птичьего полета.

Он пришел к новосибирскому театру оперы и запустил там дрон. Но разрешения на проведение съемки у барнаульца не оказалось. По закону он должен был сообщить о планах полета в органы обслуживания воздушного движения.

В отношение мужчины возбудили административное дело по ст. о нарушении правил использования воздушного пространства. Ему грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на дамбе ГЭС в Новосибирске нашли дрон.

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