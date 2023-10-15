Барнаулец хотел заработать на бирже, но лишился более двух млн рублей

Житель Барнаула на протяжении месяца пересылал деньги якобы в брокерскую компанию. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Парень рассказал, что в интернете увидел рекламу о криптобиржи и решил оставить заявку.

Почти сразу с ним связалась девушка "менеджер". Она начала рассказывать как все устроено и перевела парня на брокера. Далее именно он руководил денежными переводами.

24- летний барнаулец набрал кредитов, в долг у родителей и отравил средства на "биржу". Мошенники говорили, что чем больше он вкладывает, тем больше потом получит обратно.

Когда об этом узнали родственники, то рекомендовали обратиться в полицию.

Возбужденно уголовное дело.



Ранее сообщалось, что в Барнауле женщина "купила" диван у мошенников.