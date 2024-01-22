22 января
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Жизнь

Барнаулец хотел купить автомобиль по хорошей цене, но наткнулся на мошенников

Барнаульца, который хотел купить машину по хорошей цене, обманули на 109 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Известно, что мужчина увидел на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже автомобиля Toyota Corolla за 150 тыс. рублей. Он сразу же решил связаться с продавцом.

Оказалось, что нужно внести предоплату в размере 25 тыс. рублей. При этом продавец еще несколько раз под разными предлогами просил перевести ему средства. Когда у мошенника было 109 тыс. объявление удалилось, и кто-либо перестал выходить на связь.

Горожанин обратился в полицию. Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что группа алтайских аферистов обманывала пенсионеров.

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