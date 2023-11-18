Барнаул — За Зеленые Зоны! Как в краевой столице преобразили сразу три парка

2023 год запомнится барнаульцам, как действительно знаковый с точки зрения благоустройства общественных пространств — в городе завершили комплексное благоустройство парка "Изумрудный", продолжили преображать самый крупный парк краевой столицы "Юбилейный" и облагородили самый старый парк регионального центра — "Центральный". На эти цели были выделены беспрецедентные средства — более 300 млн рублей. В спецпроекте altapress.ru рассказываем о реконструкции парка «Юбилейный»

Самый большой парк Барнаула

Если в "Изумрудном" комплексное благоустройство в этом году завершилось, то в самом большом парке Барнаула — "Юбилейном" — оно продолжается полным ходом. В этом зеленом пространстве, которое также на протяжении десятилетий находилось в запустении, в 2023 году проводился второй этап реновации.

Справка: "Юбилейный" — самый большой парк Барнаула, он занимает площадь 54 гектара. Долгое время парк нуждался в реконструкции, и в 2021 году такое решение было принято по итогам голосования. На благоустройство в 2022-2023 годах предусмотрены более 180 млн рублей.

Как и в случае с восстановлением парка "Изумрудный" реновация "Юбилейного" проходит при тесном сотрудничестве краевых и муниципальных властей, а также при участии городского сообщества.

Говоря о плодотворности этой практики, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркивал:

В Барнауле становится все больше мест для приятных прогулок. Уверен, со временем он станет самым комфортным городом Сибири. Посмотрите, как изменился парк «Изумрудный». Ещё мне по душе парк "Юбилейный". Он вновь ожил. Считаю, что при приведении в порядок парков, дворов, любых общественных пространств ключевое — позиция жителей, для которых мы это всё и делаем. Хорошо, когда горожане сами проявляют инициативу, создают общественные советы. Отличная практика, которая должна стать нормой!

Виктор Томенко. Фото предоставлено пресс-службой Администрации Барнаула.

Председатель общественного совета парка "Юбилейный" Любовь Бельдеева ранее отмечала, что благодаря президентскому гранту, который выиграла общественная организация "Планета" на благоустройство этой территории, удалось сплотить всех жителей, которые и так занимались восстановлением парка. А уже в 2021 году эта зона стала победителем голосования по выбору объектов благоустройства и работа по его обновлению перешла на качественно иной уровень.

Парк был запущен в течение 30 лет, поэтому восстановить его за один год невозможно. По проекту реконструкция парка будет проводиться в четыре этапа. Жители очень довольны тем, как обновляется территория, потому что и работа эта началась по их инициативе. Даже в самые тяжелые для парка годы люди здесь бегали, гуляли, но парк был очень заброшенный и неухоженный, — рассказывала общественница.

Любовь Бельдеева. Фото предоставлено пресс-службой Администрации Барнаула.

Напомним, что в рамках первого этапа реновации в "Юбилейном" успели обследовать деревья, определить и снести аварийные, убрать мусор, восстановить центральную аллею и прилегающие к ней дорожки, организовали зону для проведения мероприятий. Посетители "Юбилейного" в полной мере оценили новые светильники — теперь тут комфортно проводить время и днем, и в сумерки. С этой же целью в парке проведена система уличного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и подключением к аппаратно-программному комплексу "Безопасный город".

Парк "Юбилейный". Фото предоставлено пресс-службой Администрации Барнаула.

В этом году в парке были обустроены велосипедные и беговые дорожки протяженностью 3,6 км, новые пешеходные дорожки, велопарковки, а также модульный туалет. На вновь благоустроенной территории также обустроили освещение и видеонаблюдение.

Это самый крупный парк Барнаула, который находится на территории трёх районов города, поэтому здесь сформировано множество пешеходных дорожек, связывающих отдельные районы. Также жители близлежащих районов и в зимний, и в летний периоды очень активно занимаются на территории парка различными видами спорта и просто гуляют. Те работы, которые были запланированы в этом году, позволили обеспечить более комфортное пребывание и передвижение горожан в парке,— подчеркивал заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

Антон Шеломенцев. Фото предоставлено пресс-службой Администрации Барнаула.

Отдельно стоит подчеркнуть, что в этом году в "Юбилейном" высадили большое количество деревьев — более 250 штук. Это березы, вязы, липы, ели. Также на территории парка появились молодые рябины и черемуха. В прошлом году было высажено порядка 500 деревьев.

В 2024 году восстановление парка будет продолжено. Высказаться за то, как будет благоустроена эта зеленая зона, барнаульцы могли в рамках онлайн-голосования, которое проходило с 15 апреля по 31 мая текущего года.

Парк "Юбилейный". Фото предоставлено пресс-службой Администрации Барнаула.

По итогам голосования уверенным лидером оказался первый вариант, который поддержали более 7,5 тысяч человек. Проект включает организацию зон активного отдыха — детских игровых, спортивных площадок, беседок для отдыха, а также создание сети пешеходных дорожек и строительство площадки для выгула собак. В предложенном проекте учитывается озеленение территории и новое ограждение.

Подробно о парках Барнаула можно прочитать по ссылке: https://altalong.tilda.ws/parki2023.