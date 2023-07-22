Так, например, в реку превратились дороги на перекрестке ул. Шумакова и Балтийской, на ул. Георгиева, на пересечении ул. Островского с Антона Петрова, на пересечении ул. Малахова и Павловского тракта и на многострадальной ул. Попова.

Там же очевидцы сообщают о неработающих светофорах и неработающих троллейбусах.

А чтобы перейти дорогу, людям приходится утонуть в воде по колено. Многие автомобили тоже "утонули".

Ливень в Барнауле. Соцсети

Под мостом на Малаховском кольце образовалось почти море, автомобили разворачиваются, не решаясь проехать его.

Кроме того, в одной из многоэтажек ливень пробился через трубу, затопил по щиколотку лестничную клетку и обрушился дождем на нижние этажи.

А вот дополнительную ливневую канализацию пока что строят только на ул. Попова, которую топит регулярно. Хотя, похоже, в новых ливневках нуждается весь город.