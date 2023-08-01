2 августа
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Жизнь

Барнаул украсят баннерами и флагами ко Дню города

На 293-ю годовщину на баннерах будут изображены школьники, студенты, учителя, спортсмены, заслуженные работники.

Баннеры к Дню города
Баннеры к Дню города
Администрация города Барнаула

В этом году идея праздничной концепции оформления основывается на трех направлениях: знание, творчество и успех.

Опорой концепции послужили люди - "Город талантливых и сильных людей!". Это подчеркивает тему Года педагога и наставника в России.

На баннерах изобразили эмблему и поздравительные сообщения. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Основными зонами размещения праздничного оформления статут пр-кт Ленина, Калинина, Социалистический, Космонавтов, Красноармейский, улицы Антона Петрова, Балтийская, Георгия Исакова, Молодежная, Малахова и другие главные улицы города. Также в администрации подчеркнули, оформятся объекты культуры и спорта, образования, торговые комплексы.

Украсить краевую столицу планируется к 25 августа, сообщает Администрация города Барнаула

Ранее в Барнауле высадили более 150 тыс. цветов

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