Барнаул попал в лидеры рейтинга городов, но по числу ДТП

Самым опасным городом для водителей легковых автомобилей оказался Краснодар.
Второе и третьи места занимают Красноярск и Ижевск. Частота страховых случаев по полисам КАСКО в этих регионах составила свыше 40%.
Следом за ними идут Барнаул, Казань и Санкт-Петербург. У них примерно одинаковые показатели - 33–31%.
Наиболее благоприятными для дорожного движения городами стали Иваново, Челябинск, Нижний Новгород, Кострома, Воронеж и Саратов. При этом их показатели не слишком сильно отстают от перечисленных ранее - 22%.
Ранее смертельное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае.