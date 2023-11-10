Ростехнадзор начал плановые проверки 97 теплоснабжающих предприятий 18 сентября и завершит их 15 ноября.
На следующей недели обнародуют результаты проверок.
В 2022 году Барнаул получил паспорт готовности к отопительному сезону 15 ноября.
Барнаул получил паспорт готовности к отопительному сезону 2023/2024 10 ноября, сообщили в Минстрое Алтайского края.
Ростехнадзор начал плановые проверки 97 теплоснабжающих предприятий 18 сентября и завершит их 15 ноября.
На следующей недели обнародуют результаты проверок.
В 2022 году Барнаул получил паспорт готовности к отопительному сезону 15 ноября.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter