30 марта
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Жизнь

Барабаны, шаржи, акварельные птички. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться на этих выходных: сходить в театр, посмотреть пару фильмов или отправиться в аудио-путешествие Павла Бочкарева «Полетаем над Алтаем». А детей ждет мастер-класс и спектакль.

Павел Бочкарев во время записи музыки.
Павел Бочкарев во время записи музыки.
vk.com/zvonotekacom

В театр

«Эдит Пиаф» в Театре драмы — 31 марта, 17:30, 16+

«Дубровский» в Музыкальном театре — 31 марта, 17:00, 12+

«Безумный день, или женитьба Фигаро» в Молодежном театре — 30 марта, 17:00, 16+

Спектакль &quot;Безумный день, или Женитьба Фигаро&quot;.
Спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро".
Анна Зайкова.

В кино

Драма Пьетро Марчелло «Алые паруса» в «Премьере» — 30 марта, 15:10, 16+

Хоррор Карлоса Готия «Уиджи. Потустороннее измерение» в Pioner Cinema — 30 марта, 20:35, 18+

Фильм &quot;Уиджи. Потустороннее измерение&quot;.
Фильм "Уиджи. Потустороннее измерение".
Кадр из фильма "Уиджи. Потустороннее измерение".

На выставку

Экскурсия по выставке «Бессмертный Гоголь: путь к образу» в Художественном музее — 31 марта, 13:00, 12+

Выставка античных шаржей художника Евгения Югаткина «Эллада & Ко» в Туриной горе — до 6 апреля, 18+

Выставка шаржей &quot;Эллада &amp; Ко&quot; в &quot;Туриной горе&quot;.
Выставка шаржей "Эллада & Ко" в "Туриной горе".
vk.com/turinagora

На мастер-класс

Мастер-класс барнаульской художницы ЛихаОйле «Птицы Алтая» в Краеведческом музее — 31 марта, 15:00, 12+

Мастер-класс ЛихаОйле «Птицы Алтая» в Краеведческом музее.
Мастер-класс ЛихаОйле «Птицы Алтая» в Краеведческом музее.
vk.com/agkm1823

На концерт

Рок и RNB выступление группы «Туева хуча» в Hairy lemon pub — 30 марта, 23:00, 18+

Музыкально-визуальное путешествие Павла Бочкарева «Полетаем над Алтаем» в АлтГУ — 31 марта, 19:00, 6+

Музыкант Павел Бочкарев.
Музыкант Павел Бочкарев.
vk.com/vezdehod_music

Для детей

Мастер-класс «Кошка-брошка» в котокафе Nikomur — 30 марта, 15:00, 5+

«Русалочка» в театре кукол «Сказка» — 30 марта, 13:00, 6+

Репетиция &quot;Русалочки&quot; в театре кукол &quot;Сказка&quot;.
Репетиция "Русалочки" в театре кукол "Сказка".
Ольга Дубина

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