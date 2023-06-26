27 июня
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Жизнь

Банкиры и рыбаки. Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Аналитики РИА Новости проанализировав ситуацию в 100 крупнейших городах страны и вывели самые высокооплачиваемые профессии в России.

Машинка, деньги, калькулятор.
Машинка, деньги, калькулятор.
Фото: Freepik.

Согласно рейтингу, самую большую зарплату получают банкиры в Москве - 227 тыс. рублей.

После них идут рыбаки и сотрудники сельского и лесного хозяйств в Мурманске и Петропавловске-Камчатском - 205 и 190 тыс. рублей соответственно.

На третьем месте расположилась добывающая отрасль в Сургуте. Там работники получают 177 тыс. рублей.

IT-шникам будет хорошо в Красногорске (176 тыс.), а ученым - в Магадане (167 тыс.).

В Барнауле же самой высокооплачиваемой отраслью стали финансовые услуги. Здесь банкиры получают 65 тыс. рублей. В Горно-Алтайске те же специалисты зарабатывают чуть больше - 73 тыс. рублей.

Ранее больше трети офисных работников признались, что хотят уйти на завод.

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