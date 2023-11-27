28 ноября
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Жизнь

Банки выступили против отмены комиссии при оплате ЖКХ

Национальный совет по финансовому рынку раскритиковал инициативу "Единой России" об отмене комиссии при оплате ЖКХ, сообщает РБК.

Деньги.
Деньги.
Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

Известно, что инициатива появилась в 2020 году, и рассматривали ее четыре месяца.

Однако из-за протестов представителей банковской сферы изучение законопроекта прекратилось в мае 2020 года. Эксперты отмечают, что банки могут ухудшить условия обслуживания клиентов.

Национальный совет по финансовому рынку поддержал отмену комиссии для пенсионеров и льготников.

Специалисты считают, что правильным решением было бы возложить обязанность по оплате коммунальных услуг на ресурсоснабжающие организации, в пользу которых осуществляется платеж.

Ранее сообщалось, что азартный сибиряк проиграл квартиру в карты и оставил целый дом без тепла.

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