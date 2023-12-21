21 декабря
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Жизнь

"Бабочки в животе": девушкам развеяли популярный миф об отношениях

Эксперт разобрался с распространенным мифом об отношениях. Он развеял заблуждение, которое связано с "бабочками в животе". Об этом сообщает Lenta.ru.

Бабочки.
Бабочки.
CC0

Многие люди считают, что если между двумя людьми происходит искра и "бабочки в животе", то это считается красным флагом. Худшее, что вы можете сделать — не вступать в отношение с человеком, с котором появляется "дзынь".

Искра и бабочку означают, что партнеры считают друг друга привлекательными, а это залог хороших отношений.

Обычно люди, которые испытывают "бабочек в животе", верны друг другу и не фантазируют о других людях.

Ранее сообщалось, что россиянам могут начать доплачивать за долгий брак.

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