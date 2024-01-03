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Жизнь

Автоэксперты раскритиковали ляпы народной новогодней комедии "Ирония судьбы"

Портал "Известия" вместе с экспертами подробно изучил всеми любимую комедию "Ирония судьбы или с легким паром". Издание утверждает, что в фильме есть ляпы, на которые раньше никто не обращал внимание.

"Ирония судьбы".
"Ирония судьбы".
Скриншот фильма.

Как известно, в сюжете культовой картины ревнивый Ипполит, разругавшись со своей невестой Надей, хлопает дверью и, прыгнув за руль «Жигулей», уезжает от дома возлюбленной. В этом эпизоде автоэксперты обнаружили явные неточности.

По их мнению, садясь за руль автомобиля, зимнюю одежду лучше снимать. Пуховик, дубленка или плотное пальто, подобное тому, в которое одет Ипполит, сковывают движения водителя.

В экстренной ситуации он просто не сможет быстро повернуть руль или переключить передачу. Среди главных просчетов главного героя фильма числится и длинный шарф, который он не снял, садясь в машину. В определенных ситуациях этот аксессуар может быть просто опасен.

В этом эпизоде экспертам бросилось в глаза неправильное положение рук киногероя на руле — они у него находятся в верхней части обода. При таком положении резко повернуть рулевое колесо в сторону в случае необходимости, например для объезда препятствия, достаточно сложно.

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