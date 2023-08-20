Авиашоу в Барнауле, дилеры и завершение дорожных работ раньше срока. Что произошло в Алтайском крае 20 августа

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В Барнауле состоялось авиашоу на речном вокзале. Показываем, как это было
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В Барнауле движение по проспекту Ленина откроют раньше срока. В СГК рассказали, как проходят ремонтные работы и сколько продлятся ограничения.
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Жителя Алтайского края насмерть придавил столб. Он проводил рабы в Улаганском районе.
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В Барнауле снова жалуются на поведение водителей общественного транспорта. Мужчина подвернул ногу, так как водитель не стал ждать пока он выйдет.
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Губернатор Томенко договорился с Мантуровым. Алтайские предприятия получат 26 млрд.