Авиашоу состоится при любой погоде: в Барнауле летчики традиционно соберутся на плацу БЮИ

Каждое третье воскресенье августа отмечается День воздушного флота России - в этому году 20 августа. Правда, выпускники Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков имени Главного маршала авиации К. А. Вершинина (БВВАУЛ) называют этот праздник Днем авиации.

День авиации в Барнауле. 21 августа 2022 год

Дело в том, что в Советском Союзе «День авиации СССР» отмечался ежегодно 18 августа.

И выпускники летного училища слетаются со всей страны отметить эту дату.

На плацу Барнаульского юридического института (БЮИ), где раньше располагалось летное училище, собираются выпускники. Время встречи — 10:00. Планируется открыть бронзовый памятник Герою Советского Союза, нашему земляку, Константину Павлюкову, который погиб в январе 1987 года в Афганистане. До 2023 года на территории училища находился гипсовый бюст.

Свысока

Авиационный памятник — фронтовой бомбардировщик — свысока смотрит на своих поседевших "учеников", которые из года в год, словно вопреки, собираются здесь.

Расформирование

Дело в том, что летное училище расформировали в апреле 1999 года. Тогда сначала не поверили — не могут просто взять и закрыть одно из лучших заведений страны. Но случилось.

Самолеты покидали военные аэродромы края один за одним.

Легенда

Ходит легенда, что пилоты крайнего (летчики не любят слово "последний") самолета пролетели над официальным краевым зданием в режиме форсажа и что-то сбросили. В центре Барнаула раздался громкий хлопок в небе. Но это легенда.

Традиция и авиашоу

И выпускники летного не отступились от традиции и в 2023 году, которую свято чтут 24 года подряд.

Здесь они чтут память улетевших и не вернувшихся на землю. Потом — шествие под звуки оркестра по "стержню" города - пр.Ленина. Чтобы посмотреть на городской набережной высший пилотаж бывших учеников БВВАУЛ .

По словам источника altapress.ru, в нынешнюю нелетную погоду авиашоу состоится и пройдет 20 августа.

Правда, без парашютистов. Однако прилетит несколько ассов авиаклуба в Панфилово (Калманский район). Они покажут свое мастерство. Главное, чтобы погода не подкачала. Но это не препятствие для летчиков. Между тем днем 20 августа прогнозируют +21…+26 градусов.

От винта!

P.S. Предлагаем посмотреть большой фоторепортаж altapress.ru c Дня авиации в 2022 году.