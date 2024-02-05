6 февраля
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Жизнь

Авиакомпаниям в России запретят разделять семьи в самолетах

В Госдуме внесут поправки и российским авиакомпаниям запретят рассаживать семьи в самолете. Об этом пишут «Известия».

Аэрофлот.
Аэрофлот.
Споттинг Барнаул.

На данный момент законопроект только обсуждают.

При этом в конце прошлого года компании уже получили данные рекомендации. Однако за несоблюдение нет никакой ответственности.

В Союзе пассажиров отметили, что поддерживает инициативу депутатов, так как часто авиакомпании рассаживают семьи по разным рядам.

Также в организации подчеркнули, что за рубежом несовершеннолетнего ребенка нельзя размещать не с родителем.

Ранее стало известно, что супругу комика Соболева хотели высадить из самолета с грудным ребенком.

Комик должен был сидеть в экономе, а жена с ребенком — в бизнес-классе. Однако девушка на стойке перенесла место ребенка к отцу.

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