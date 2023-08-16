10 августа В Барнауле прошли мероприятия, посвященные Дню строителя

Становится доброй традицией собираться в этот день у Памятного знака в честь строителей Алтайского края. В сквер на проспекте Строителей пришли ветераны строительного комплекса, студенты архитектурного колледжа, руководители строительных организаций и предприятий. В мероприятии приняли участие министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель регионального Союза строителей Александр Мишустин. Всем, кто занимался строительством в Алтайском крае, отдали дань уважения, возложив цветы к Памятному знаку.

Мероприятие посвященное Дню строителя. Поздравление губернатора АК Виктора Томенко. Анна Зайкова.

Праздничные мероприятия продолжились в ДК города Барнаула, где состоялось Торжественное собрание, посвященное Дню строителя. Отпраздновать свой профессиональный праздник собрались строители, архитекторы, инженеры, подрядчики, проектировщики, изыскатели, производители строительных материалов и все, кто имеет отношение к этой важной профессии, более 300 человек.

Состоялась торжественная церемония вручения почетных наград лучшим работникам отрасли, в том числе премии Губернатора Алтайского края в области строительства им. И.Н. Копелиовича, а также почетных грамот и благодарностей Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Алтайского края, администрации Барнаула, Правительства и Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Губернатор края Виктор Томенко поблагодарил за труд ветеранов и работников строительной отрасли: «Строительство школ, детских садов, больниц, новых корпусов предприятий - многие из наших успехов были бы невозможны без профессиональной и четкой работы наших строителей».

Обращаясь к действующим строителям, он пожелал не сбавлять темпов, осваивать новые технологии и материалы, технику и оборудование, возводить такие объекты, которые вызывают восхищение, восторг и гордость, а через это и благодарность создателям и строителям!

Поздравили строителей и вручили награды заместитель председателя АКЗС Денис Голобородько, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев, первый заместитель главы администрации города Барнаула Андрей Федоров. Было сказано много слов благодарности строителям за добросовестный труд, профессионализм, мастерство и вклад в развитие города и региона.

Мероприятие посвященное Дню строителя. Награждение лучших работников отрасли. Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова.

Список наград:

Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации поощрены:

Обухов Сергей Алексеевич, главный специалист отопления и вентиляции Проектного института «Алтайгражданпроект». Резанова Мария Александровна, начальник санитарно-технического отдела Проектного института «Алтайгражданпроект». Хорошева Татьяна Васильевна, главный специалист водоснабжения и канализации общества «Алтайгражданпроект». Чесноков Федор Владимирович, главный инженер Производственно-коммерческой фирмы «Отделстрой», город Бийск.

За многолетний добросовестный труд и личные заслуги в области развития строительного комплекса Алтайского края почетного звания «Заслуженный строитель Алтайского края» удостоена:

Павленко Тамара Ивановна, заместитель генерального директора по производству Проектного института «Алтайгражданпроект».

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм медалью «За заслуги в труде» награжден:

Вайдеман Андрей Яковлевич, электросварщик общества «Спецстрой».

За большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края медалью «За заслуги во имя созидания» награжден коллектив Проектного института «Алтайкоммунпроект».

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня строителя Почетной грамотой Правительства Алтайского края награждены:

Волжина Наталья Григорьевна, штукатур-маляр общества «Жилищная инициатива».. Дамер Владимир Эвальдович, слесарь-монтажник Новоалтайской специализированной передвижной механизированная колонны 1072 Иванов Алексей Васильевич, начальник отдела инженерно-строительных изысканий Проектного института «Алтайкоммунпроект». Иванько Александр Анатольевич, электросварщик ручной сварки общества «Жилищная инициатива». Медведев Эдуард Александрович, руководитель группы электротехников Проектного института «Алтайкоммунпроект». Пантелеева Лариса Васильевна, старший мастер контрольного отдела Барнаульского комбината железобетонных изделий № 2 Устенко Алексей Васильевич, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций общества «Спецстрой».

За значительный вклад в развитие строительной отрасли Алтайского края в 2023 году премии Губернатора Алтайского края в области строительства имени Израила Наумовича Копелиовича удостоены:

Вагнер Леопольд Александрович, ветеран строительной отрасли, Колтаков Иван Юрьевич, генеральный директор общества «СК АЛЬЯНС» Матвеева Елена Николаевна, начальник сметного отдела общества «СЕЛФ» Моисеев Сергей Иванович, начальник участка общества «Жилищная инициатива». Герасимович Зинаида Александровна, генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Алтайские строители»

Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания награжден:

Колтаков Иван Юрьевич, генеральный директор общества «СК АЛЬЯНС»;

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днем строителя Благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного Собрания поощрены:

Ерофеев Алексей Дмитриевич, главный инженер общества «СК АЛЬЯНС» Колчан Сергей Владимирович, заместитель директора по строительству общества «СК АЛЬЯНС» Храмцов Алексей Васильевич, начальник участка общества «ОрисСтрой»; Юрицына Наталья Сергеевна, главный инженер проектов Проектного института «Алтайкоммунпроект»

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня строителя Почетной грамотой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края награждены:

Автухович Игорь Игоревич, формовщик железобетонных изделий и конструкций Барнаульского комбината железобетонных изделий № 1 имени Владимира Ивановича Мудрика» Андрианов Алексей Сергеевич, формовщик изделий, конструкций и строительных материалов Барнаульского комбината железобетонных изделий № 2 Ахременко Игорь Игоревич, инженер по надзору за строительством Группы компаний «Алгоритм» Белоусова Ксения Александровна, директор Группы компаний «Алгоритм» Зуев Михаил Васильевич, энергетик общества «СЕЛФ» Кондакова Ольга Борисовна, аппаратчик химводоочистки Производственно-коммерческой фирмы «Силикатчик» Савина Галина Ивановна, инженер-химик общества «Барнаулстройизыскания»; Санникова Олеся Анатольевна, инженер – геодезист общества «Барнаулстройизыскания»; Симаков Антон Вячеславович, монтажник электрических подъемников (лифтов) общества «ЛифтКомплексАлтай» Сусуркаев Зелимхан Мухадиевич, коммерческий директор общества СК Альянс». Торгунов Юрий Степанович, электрослесарь общества «Запсибэлектромонтаж» Чащин Алексей Николаевич, машинист крана Барнаульского комбината железобетонных изделий № 1 имени Владимира Ивановича Мудрика Шаврин Сергей Викторович, стропальщик склада готовой продукции Барнаульского комбината железобетонных изделий № 1 имени Владимира Ивановича Мудрика»

За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня строителя Благодарственным письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края поощрены:

Борисенко Василий Михайлович, инженер-электроник общества «ЛифтКомплексАлтай» Зайцев Александр Владимирович, директор общества «Венталь». Золотарев Дмитрий Евгеньевич, инженер по качеству общества «Венталь». Корольков Владимир Анатольевич, монтажник электрических подъемников (лифтов) общества «ЛифтКомплексАлтай» Костыгин Алексей Анатольевич, руководитель конструкторского отдела общества «Венталь».

Для гостей выступали творческие коллективы Барнаула. Подарком для строителей стало выступление нашего земляка, композитора, поэта, певца Льва Шапиро, песни которого исполняют звёзды российской эстрады

Выступление творческих коллективов г. Барнаула. Фото: Анна Зайкова. Выступление творческих коллективов г. Барнаула. Фото: Анна Зайкова. Выступление творческих коллективов г. Барнаула. Фото: Анна Зайкова. Выступление творческих коллективов г. Барнаула. Фото: Анна Зайкова. Выступление творческих коллективов г. Барнаула. Фото: Анна Зайкова. Выступление творческих коллективов г. Барнаула. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Выступление творческих коллективов г. Барнаула. Фото: Анна Зайкова.

В фойе была организована выставка архитектурных макетов новых жилых комплексов, которые в ближайшем будущем украсят Барнаул. Также свою продукцию представили производители строительных материалов.

Союз строителей Алтайского края традиционно подвел итоги конкурса «Лидер отрасли» за 2022 год.

Александр Мишустин поздравил всех присутствующих с праздником, пожелал всем подрядным организациям хороших контрактов, предприятиям стройиндустрии – полной загрузки, выпуска новых изделий, застройщикам – побить рекорды позапрошлого года по вводу жилья!

Лидер отрасли в номинации «Застройщики» за достижение высоких показателей по вводу жилья в 2022 году:

ООО «Адалин-Строй», учредитель Фаллер Рихард Леович

ООО«СЕЛФ», генеральный директор Шония Нодар Викторович

ООО «Жилищная инициатива». генеральный директор Гатилов Юрий Александрович

в номинации «Генеральные подрядчики» за достижение высоких показателей по выполнению работ, в том числе в рамках государственного заказа в 2022 году

ООО «СЕЛФ», генеральный директор Шония Нодар Викторович

ООО «Век-Строй», учредитель Абдуллаев Амир Сабирович

Производственно-коммерческая фирма «Отделстрой», генеральный директор Пеледов Павел Сергеевич

в номинации «Проектные организации» за достижение высоких показателей по объему производства и оказания услуг в 2022 году

ООО «АрхИ Групп», генеральный директор Коновалов Вадим Евгеньевич

Проектный институт «Алтайгражданпроект», генеральный директор Колотов Владимир Павлович

Проектный институт «Алтайкоммунпроект», генеральный директор, Худяков Денис Александрович

в номинации «Изыскательские организации» за достижение высоких показателей по объему производства и оказания услуг в 2022 году

ООО «Барнаулстройизыскания», директор Вайгандт Виктор Федорович

ООО «Алтайский трест инженерно-строительных изысканий», генеральный директор Козлова Елена Борисовна.

в номинации «Промышленные предприятия» за достижение высоких показателей по объему выпускаемой продукции в 2022 году

Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 им. В.И.Мудрика, Генеральный директор Овсянников Кирилл Сергеевич

Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2, директор Отмашкин Андрей Викторович

Производственно-коммерческая фирма «ЗКПД-2», генеральный директор Иванько Сергей Валерьевич

Макет жилого комплекса. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Макет жилого комплекса. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова. Мероприятие посвященное Дню строителя. Фото: Анна Зайкова.

Впервые в этом году проводился конкурс «Лучшая строительная площадка» среди организаций - членов Союза Строителей Алтайского края. Задачи конкурса - повышения культуры строительного производства, внедрения современных средств обустройства и содержания строительных объектов, улучшения условий труда, внедрения современных методов обеспечения безопасных условий труда, а также для популяризации и повышения имиджа линейных работников строительной отрасли.

Победителями конкурса «Лучшая строительная площадка – 2023» стали: