Аварий и смертей на дорогах будет меньше, если машины будут "не старше" водителей. Александр Терентьев об инициативе партии о новом нацпроекте

Национальный проект "Народный автомобиль" предлагает запустить партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ, пока легковушка из средства передвижения не превратилась в роскошь для большинства жителей страны, либо в груду металла из-за превышения всех разумных сроков эксплуатации.

Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов, считает, что решением данной проблемы может стать государственная программа, по которой цена машины составит 500 тысяч рублей.

Согласно результатам исследования Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, рост численности подержанных автомобилей, в том числе праворульных, и старение автопарка, напрямую влияет на рост аварийности и смертности на дорогах, – комментирует идею социалистов депутат Госдумы, руководитель регионального отделения СР-ЗП в Алтайском крае Александр Терентьев. – на покупку новых машин у людей просто нет средств, а значит без государственной поддержки проблема будет только усугубляться, и мы укатимся еще дальше.

По данным экспертов, сейчас четверть легковых автомобилей и свыше 40% грузовиков эксплуатируются больше 15 лет. Старение автопарка, согласно анализу, в дальнейшем будет нарастать в геометрической прогрессии.

Вывод один – аварий и смертей на дорогах будет меньше, если машины будут "не старше" водителей, – продолжает Александр Терентьев. – Ввиду нынешней экономической ситуации в стране, ценообразования на автомобильном рынке и бюджетов, которыми располагает большинство семей, особенно в регионах, которые по уровню заработных плат располагаются на последних строчках, самостоятельно люди не пересядут на свежие авто. А нацпроект "Народный автомобиль", предлагаемый нашей партией, решил бы все эти задачи. Уменьшая стоимость автомобиля для населения, государство не только оказывает нужную поддержку людям, но и вкладывает средства в развитие отечественного автомобилестроения и сопутствующих отраслей, тем самым стимулируя важнейшую отрасль для развития экономики страны.

Партийцы отмечают, "народный автомобиль" должен обладать следующими основными характеристиками: бензиновый двигатель объемом около 1,5 литра, мощность – 100–120 л. с., ручная коробка передач, повышенный клиренс, две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости (ESC), навигация "ЭРА-ГЛОНАСС".