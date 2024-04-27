«Атмосфера бомбическая»: как Ди Каприо находит любовь в алтайской глуши под объективом кинокамер

Съемки фильма про приключения Леонардо Ди Каприо на Алтае сейчас в самом разгаре. Мы поговорили с исполнителем главной роли, дублером голливудской звезды Александром Ясенем и продюсером проекта Юрием Романовым. Как у команды идут дела — в материале altapress.ru .

На съемках фильма «Лео, у нас сибирские обстоятельства!».

Фильм «Лео, у нас сибирские обстоятельства!» снимается сейчас в селе Старая Ажинка Солтонского района. По сюжету американский актер Леонардо Ди Каприо ехал за премией «Оскар», но ошибся станцией и вышел на Алтае. В алтайском селе звезда встретил любовь и захотел увезти ее с собой домой, но отец девушки ее не отпускает.

Весточка из Якутии

Съемки стартовали 23 апреля. Юрий Романов бодро рассказывает: по графику успевают. Конечно, вмешалась погода. Резкое похолодание в начале недели заставило изменить изначальный план. В легком сарафане по снегу не походишь — пришлось сначала снимать сцены в помещении.

На съемках фильма «Лео, у нас сибирские обстоятельства!». Предоставлено Юрием Романовым

Исполнитель главной роли прохладе даже обрадовался:

«Так это же прекрасно! — поделился Александр Ясень. — Я сам из Якутии, там минус 15 считается очень теплой погодой. Мне кажется, это такой добрый привет с родины».

К тому же, рассказал актер, у Якутии и Ди Каприо особые отношения. В 2016 году поклонники звезды отлили для него народный «Оскар» из священного серебра после выхода фильма «Выживший». Борьба за жизнь в суровых условиях с похожим климатом тронула сердца жителей республики.

Фигурку благословил шаман. Подарок дошел до адресата в целости и сохранности. Многие из участников акции уверены, что именно поэтому Лео получил и настоящий «Оскар» в том же году.

В «Лео, у нас сибирские обстоятельства!», к слову, фигурирует точная копия той самой статуэтки — ее прислали Александру Ясеню прямиком из Якутска. Делали ее те же люди для раннего совместного проекта — фильма «Якутский Дикабрио».

Как идет процесс

Актрису на главную женскую роль, возлюбленную Ди Каприо, утвердили через кастинг. Более сотни заявок пришло со всей России. В итоге остановились на кандидатке из Москвы Любови Гуриной.

«Она не профессиональная актриса. Скорее, певица, — отметил Юрий Романов. — Мы просили на пробах записать подробное видео, где нужно было показать различные эмоции. Ее игра нам больше всего понравилась».

Жители деревни, мягко говоря, удивлены. Но некоторые с удовольствием помогают, одалживают предметы быта и транспорт. И даже коней.

Со съемок фильма «Лео, у нас сибирские обстоятельства!». https://vk.com/iuriiramanov

К съемочной команде также присоединяется ансамбль из Турочака. Зрителей ждут атмосферные сцены с посиделками у костра под чарующую этническую музыку.

Техническая составляющая на высоте. Виды Старой Ажинки снимут еще и с квадрокоптера. Команда также нашла прекрасного звукооператора. Юрий Романов объясняет: хороший звук в кино имеет колоссальное значение.

В общем и целом, с учетом всего реквизита, техники и людей, вышло четыре загруженные машины — полноценная экспедиция.

«Хотя, конечно, энергии уходит очень много, — подчеркнул Юрий Романов. — Иной раз съемочный день длится 14 часов. Но все мы в предвкушении и получаем огромное удовольствие, команда у нас слаженная. Живем все в одном доме — творим и отдыхаем вместе».

Есть еще одна уникальная черта. Команда избрала для себя девиз: снимать все с одного дубля, вернувшись к традициям классического кинематографа. В самых сложных сценах, бывает, переснимут 1-2 раза, но не больше. Юрий Романов вспоминает по опыту, что обычно самыми удачными и живыми выходят именно первые кадры.

Со съемок фильма «Лео, у нас сибирские обстоятельства!». Предоставлено Юрием Романовым

Как чувствует себя двойник Ди Каприо

Александр Ясень поделился: ощущения от работы над фильмом просто великолепные. Это проект именно такого формата, в котором он давно хотел поучаствовать.

«Меня уже даже пытались застрелить. В кадре, конечно, — рассказал Александр Ясень. — Но ружье было настоящее. Эмоции на площадке кипят. Атмосфера в коллективе бомбическая».

На съемках фильма «Лео, у нас сибирские обстоятельства!». Предоставлено Юрием Романовым

Все прошлые роли Ди Каприо у Александра были связаны с официозом — смокинг, бабочка, «Оскар». А теперь наконец довелось выбраться из каменных джунглей. Тут природа, все живое.

Актер признается, что давно хотел выйти из образа лощеного денди и перейти на съемки на природе. Она на Алтае просто потрясающая, тоже создает атмосферу. История снимаемого сейчас фильма чем-то напоминает «Принца и нищего» — здесь голливудский «принц» попадает в шкуру простых русских людей, познает жизнь.

Александр Ясень — не только актер, но и поэт. Ранее артист зарабатывал написанием текстов песен. Музыкальные композиции с его словами исполняли даже легенды русского рока: например, Игорь Куприянов и Валерий Гаина. Позже Александр стал записывать и свои песни в жанрах этно-поп и поп-рок.

Кстати, связь с американской звездой у Александра Ясеня почти кармическая: свою актерскую карьеру он начал в 15 лет с роли Ромео в театре в Якутии. Параллельно Ди Каприо тогда снимался в кино в той же роли.

Дальнейшие планы

30 апреля команда выезжает в Горный Алтай — снимать сцену в лодке на волнах Катуни.

Показывать фильм собираются на фестивалях — подавать заявки будут на все, какие есть в стране. Ведутся переговоры с продюсерами из Москвы о будущем сотрудничестве.

«Мы пока сами не знаем, чем все закончится, — говорит Юрий Романов. — Но получается интересный проект даже без обработки Deep Fake — красивый, очень музыкальный».

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