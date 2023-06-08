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Жизнь

Арт-пикник с песнями и танцами пройдет в барнаульском парке

В Изумрудном парке 10 июня пройдет арт-пикник с танцами, стихотворениями и песнями. Об этом рассказали сотрудники парка в Telegram-канале.

Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова

Пикник начнется в 18:00 на площадке молодежного амфитеатра.

В начале гостей ждет экспресс-лекторий от барнаульских культурологов и кинодеятелей. После выступят молодые поэты и музыканты.

"А потом плавно перейдем в пляски под душевные песни барнаульских талантов", — отметили сотрудники парка.

Во время пикника около амфитеатра будет работать выставка, в которой смогут принять участие фотографы, художники и поэты.

Ранее в Изумрудном парке змея укусила ребенка. Управляющий парком Владислав Вакаев предположил, что это была гадюка.

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