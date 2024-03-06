6 марта
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Жизнь

Apple заплатит пользователям своих смартфонов миллионы долларов

Корпорация Apple выплатит пользователям iPhone из Канады 14,4 млн долларов. Об этом сообщаетиздание CBC News.

iPhone 14 Pro.
iPhone 14 Pro.
unsplash.com

Отмечается, что жители Канады обвинили копании в том, что она замедляет iPhone. Apple снижала производительность смартфонов с изношенной батареей.

Теперь каждый истец получит от 17,50 до 150 канадских долларов (от 1,2 до 10 тыс. рублей).

Юристы заявили, что это лучшее решение вопроса.

Напомним, что в 2018 году Apple призналась, что специально снижала производительность iPhone со старыми аккумуляторами, чтобы продлить время автономной работы. В компании дали возможность отключить данную функцию и снизили цены на замену батарей для iPhone.

Ранее сообщалось, что iPhone сотрудников "Лаборатории Касперского" заразились шпионской программой.

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