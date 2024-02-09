Apple создала ИИ для редактирования изображений

Отмечается, что искусственный интеллект MGIE (MLLM-Guided Image Editing) умеет обрезать изображения, изменять размер, переворачивать, а также добавлять фильтры к картинкам через текстовые запросы.
Модель можно применять как к простым, так и к более сложным задачам.
MGIE можно скачать через репозиторий GitHub.
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