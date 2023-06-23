25 июня
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Жизнь

Апокалипсис на Оби и гибель "великанов". Как пять лет назад Барнаул пережил страшный шторм

2018-й помните? Ровно 5 лет назад, 23 июня, около 9 часов вечера Барнаул накрыл сильный шторм: прошел ливень, вдруг резко потемнело и началось.

Шторм в Барнауле, 23 июня 2018.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018.
Соцсети
  • Теплоход «Барракуда» попал в шторм на Оби, столкнулся с опорой Нового моста и лишился веранды. «Барракуду» понесло по течению в сторону острова. Баржу с людьми — по течению Оби. И «Мурена» оказалась в свободном плавании.
  • Теплоход «Москва-176» тоже атаковали 2,5-метровые волны. Судно пришвартовалось около берега и переждало стихию, после чего отправилось на помощь другим суднам. В итоге капитан «Москвы» спас больше сотни человек — как своих пассажиров, так и пассажиров «Барракуды».
  • Тот вечер уничтожил каждое второе крупное дерево, в том числе 70-летние ели-великаны в барнаульском дендрарии. Такой катастрофы за 85-летнюю историю уникального комплекса не было.
  • Барнаул частично остался без света и воды. Пострадали центральные кварталы и многие ТЦ.
  • Упавшие деревья в Барнауле перегородили дорогу в разных частях города и лестницу в Нагорный парк.
  • На строительной площадке в центре Барнаула произошла трагедия: погиб 50-летний крановщик. Мужчина находился в кабине крана, который в один миг снесло порывом ветра.
  • На Новом мосту на бок упали две фуры и грузовая «Газель».
  • Грозовой шквал чуть не потопил туристов, сплавлявшихся по Оби. Компанию мотало от одного берега к другому, вещи с плота срывало ветром. Путешественники успели заснять эпичные кадры.

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