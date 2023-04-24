Традиции на Антипу Пергамского
Считалось, что 24 апреля — пик половодья, поэтому день еще называют Водогоном.
В народе святой Антип считается избавителем от зубной боли.
С молитвами Антипу на разболевшийся зуб клали серебряную монетку. Достав изо рта, делали в ней дырочку и вешали на икону священномученика Пергамского.
Вдовы, разведенные и брошенные девушки в этот день шли к реке, чтобы отдать воде свои горести, печали и тоску. Считалось, что после этого полноводная река унесет все переживания, и жизнь наладится.
Если 24 апреля покаяться в своих грехах — весь год будет удачным.
Река Катунь.
Фото предоставлено пресс-службой компании МТС
Что нельзя делать на Антипа Водогона
- Не стоит ходить в лес, особенно в одиночку — по приметам в этот день из берлоги выходит медведь.
- Считалось, что в этот день лучше не сажать растения — не приживутся.
- Нельзя совершать плохие поступки, ругаться — зло вернется.
- Нельзя заниматься рукоделием — изделие будет недолговечным.
- Нельзя мыть окна — нечистая сила станет заглядывать в них и подкидывать неприятности.
- Нельзя стирать детские вещи — вода может унести здоровье ребенка.
- Беременным нельзя считать деньги — финансовое состояние ухудшится.
- Хороший день для лечения зубов. Но вырывать зубы нельзя, иначе все остальные можно потерять.
- Нельзя колоть дрова — можно разозлить Лешего, который напустит на дом диких животных.
- Нельзя ругать детей, даже за провинность — Ангел-хранитель ребенка может наказать родителей.
Большой урожай грибов
Грибники Барнаула и Алтайского края
Народные приметы на 24 апреля
- Из небольших облаков собираются большие тучи — скоро пойдет ливень.
- Дождь — летом будет много грибов.
- Заморозки — к урожаю груздей.
- Небо на восходе красноватое — к ветреному дню.
- Ива распушилась — заморозки больше не вернутся.
- Береза дает очень много сока — лето будет дождливым.
- Ласточки еще не прилетели — весна холодная и затяжная.