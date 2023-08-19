20 августа
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Жизнь

Аномальная турецкая жара обрушится на несколько регионов России - коснется ли она Алтай

В нескольких российских регионах ожидают аномальную жару, как в Турции - до +39 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщают РИА Новости. Altapress.ru рассказывает, какую часть России коснутся высокие температуры и ожидать ли жару на Алтае.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
СС0

В каких регионах ожидают аномальную жару?

По данным синоптика, столбики термометров поднимутся на +4...+6 градусов выше нормы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Температура до +33...39 градусов ожидается в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, в Калмыкии и во всех республиках Северного Кавказа.

Такая погода соответствует для нынешнего времени года югу Турции.

Какая погода будет в Алтайском крае?

На следующей неделе, с 21 по 27 августа в Алтайском крае также ожидается потепление, следует из сервиса "Яндекс. Погода". Дожди и пасмурная погодна начнут отступать с понедельника, столбики термометров начнутся постепенно подниматься.

Так с 21 августа температура составит +21 градус. К четвергу, 24 августа потеплеет до +29 градусов и выглянет долгожданное солнце.

Теплая погода продлится всю неделю. А с 28 августа начнет постепенно холодать - до +21...+23 градусов.

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