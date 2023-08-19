Аномальная турецкая жара обрушится на несколько регионов России - коснется ли она Алтай

В каких регионах ожидают аномальную жару?
По данным синоптика, столбики термометров поднимутся на +4...+6 градусов выше нормы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
Температура до +33...39 градусов ожидается в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, в Калмыкии и во всех республиках Северного Кавказа.
Такая погода соответствует для нынешнего времени года югу Турции.
Какая погода будет в Алтайском крае?
На следующей неделе, с 21 по 27 августа в Алтайском крае также ожидается потепление, следует из сервиса "Яндекс. Погода". Дожди и пасмурная погодна начнут отступать с понедельника, столбики термометров начнутся постепенно подниматься.
Так с 21 августа температура составит +21 градус. К четвергу, 24 августа потеплеет до +29 градусов и выглянет долгожданное солнце.
Теплая погода продлится всю неделю. А с 28 августа начнет постепенно холодать - до +21...+23 градусов.