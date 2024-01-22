23 января
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Жизнь

Анна Asti улетела ближе к океану и заморскому теплу

Певица Анна Asti уехала из России ближе к океану и теплу для реабилитации после перенесенной операции на ступне, сообщает StarHit.

Море, океан, вода.
Море, океан, вода.
СС0

В одной из столичных клиник артистка сделала операцию на ступнях ног, к которой начала готовиться в ноябре.

У певицы диагностирована редкая болезнь — синдром Келлера. Анна Asti не могла нормально ходить из-за судорог в ноге. Также певица продемонстрировала разрушенный сустав, на месте которого появилось новообразование.

Ее отъезд из России не связан с ее «отменой» после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Певица намерена вернуться в РФ и возобновить свою деятельность.

общественники из движения "Сорок Сороков" обратились с просьбой лишить Анну Дзюбу (настоящее имя артистки) российского гражданства.

По их словам разгуливая по такого рода вечеринкам звезда забывает присягу, которую давала при получение российского паспорта.

Теперь Асти могут лишить паспорта РФ и привлечь к административной ответственности.

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