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Жизнь

Анисья зимняя решит проблемы с желудком: приметы и традиции 12 января

12 января на Руси называли Анисьевым днем или Анисей Желудочницей. Православная церковь чтит память христианской святой Анисии Солунской.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Традиции Анисьева дня

В народе у этого праздника было много названий: Анисьин день, Анисья зимняя, Анисья-желудочница, Порезуха.

В этот день резали гусей и свиней к Васильеву вечеру. По внутренностям судили о том, какой будет зима. Например, если желудок пустой, то зима будет затяжной, а если печень широкая и без жира – то зима будет мягкой и теплой.

Святой Анисье молились об избавлении от проблем с желудком.

В старину на Анисью ходили в гости к родственникам и друзьям, устраивались пышные застолья.

Живот, боль в животе.
Живот, боль в животе.
СС0

Что нельзя делать 12 января

  • Не стоит принимать подарки от незнакомых людей - иначе на вас нашлют порчу.
  • На Анисью нельзя шить и прясть - к несчастью.
  • Не рекомендует употреблять пищу с солью – к проблемам со здоровьем.
  • Не стоит поднимать вещи на перекрестке - накличете на себя беду.
Соль, еда.
Соль, еда.
СС0

Приметы Анисьева дня

  • Снег пошел – к пасмурному лету.
  • Южный ветер – к теплому лету и хорошему урожаю.
  • Западный ветер – в реках рыбы будет много.
  • Солнечный день сулит потепление.
  • Звезд на небе не видно – к перемене погоды.

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